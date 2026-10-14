Про це повідомляє Exilenova+.

Що відомо про вибух на Росії?

На нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу вибухнув ще один резервуар. Об'єкт зазнав атаки 10 жовтня, а тепер на його території знову спалахнула масштабна пожежа.

У Ростові знову палає нафтоналивний термінал: дивіться відео

На оприлюднених кадрах видно стовп вогню, який здіймається на десятки метрів.

Вибух і стовп вогню на нафтовому терміналі: дивіться відео

Причини нового вибуху та масштаби пошкоджень наразі достеменно не відомі.

У Ростові сталася нова пожежа: дивіться відео

Це вже друга масштабна пожежа за день у Ростові. Раніше на заводі "АксайкарданДеталь" горіли складські приміщення площею близько 9 тисяч квадратних метрів.

Тим часом у Саратовській області, зокрема в місті Балаково, повідомляли про серію вибухів на тлі атаки ударних безпілотників. У місті могли виникнути перебої з електропостачанням. Крім того, у мережі з'явилися повідомлення про зникнення світла в окупованому Донецьку та інших містах.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону після атаки безпілотників 10 жовтня спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Під ударом опинилася філія "Ростовський", яка використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів на експорт.

На оприлюднених очевидцями відео видно вибухи, густий чорний дим і масштабне займання на промисловому об’єкті. Заявлена потужність термінала становить близько 3,5 мільйона тонн нафтопродуктів на рік.

Того ж дня в Ростові повідомляли про ураження розвідного залізничного мосту через Дон, через що рух ним тимчасово зупиняли.