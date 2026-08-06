Об этом сообщили в ГСЧС.

Как кинологи продолжают обследовать полигон в Хмельницкой области?

Как сообщили сотрудники чрезвычайных служб, 6 августа кинологи начали обследование территории еще в 5:00 утра. Такой график был выбран из-за жары, ведь в прохладные утренние часы служебные собаки работают наиболее эффективно.

Сейчас в поисковой операции участвуют немецкая овчарка Джек и бельгийская овчарка Роки. Вместе с кинологами и другими подразделениями они тщательно обследуют определенные участки полигона.

В ГСЧС отмечают, что поисковые работы продолжаются, а их график корректируется с учетом погодных условий, чтобы максимально сохранить работоспособность служебных собак и обеспечить эффективность операции.

Работа кинологов на полигоне в Хмельницком / Фото ГСЧС

Напомним, одной из основных версий взрывов на полигоне в Хмельницком является нарушение правил обращения с боеприпасами во время их перевозки или разгрузки. В то же время следователи также проверяют версию о возможной диверсии.

В настоящее время пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести, а в ходе поисковых работ уже обнаружены фрагменты тел, которые направлены на экспертизу для установления личности погибших. Еще восемь военных получили ранения, угрозы их жизни нет.

Правоохранители допрашивают свидетелей, изъяли служебную документацию, а спасатели продолжают разминирование территории. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, что повлекло тяжкие последствия.

Отметим, в результате взрывов на полигоне были повреждены жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры. Как сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, взрывная волна повредила 10 многоквартирных и несколько частных домов, магазин и два автомобиля. В радиусе около километра выбиты окна и повреждены крыши зданий.