Про це повідомили в ДСНС.

Як кінологи продовжують обстежувати полігон на Хмельниччині?

Як повідомили надзвичайники, 6 серпня кінологи розпочали обстеження території ще о 5:00 ранку. Такий графік обрали через спеку, адже в прохолодні ранкові години службові собаки працюють найефективніше.

Наразі у пошуковій операції беруть участь німецька вівчарка Джек та бельгійська вівчарка Рокі. Разом із кінологами та іншими підрозділами вони ретельно обстежують визначені ділянки полігону.

У ДСНС зазначають, що пошукові роботи тривають, а їхній графік коригують з урахуванням погодних умов, щоб максимально зберегти працездатність службових собак і забезпечити ефективність операції.

Робота кінологів на полігоні у Хмельницькому / Фото ДСНС

Нагадаємо, однією з основних версій вибухів на полігоні у Хмельницькому є порушення правил поводження з боєприпасами під час їх перевезення або розвантаження. Водночас слідчі також перевіряють версію можливої диверсії.

Наразі п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти, а під час пошукових робіт уже виявили фрагменти тіл, які направили на експертизи для встановлення особи загиблих. Ще восьмеро військових отримали поранення, загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці допитують свідків, вилучили службову документацію, а рятувальники продовжують розмінування території. Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил поводження з боєприпасами, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, унаслідок вибухів на полігоні зазнали пошкоджень житлові будинки та об'єкти комунальної інфраструктури. Як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, вибухова хвиля пошкодила 10 багатоквартирних і кілька приватних будинків, магазин та два автомобілі. У радіусі близько кілометра вибито вікна та пошкоджено покрівлі будівель.