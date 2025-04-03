Взрыв в Киеве на рынке "Юность": полиция установила причину

Взрыв, произошедший 3 апреля на киевском рынке "Юность", оказался следствием подрыва гранаты. В результате трагедии погибли двое мужчин.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Согласно информации правоохранителей, взрывотехники на месте происшествия обнаружили остатки боеприпаса, что подтверждает версию об использовании гранаты.

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Трагедия на рынке в Киеве

Трагедия унесла жизни двух мужчин, местных жителей в возрасте 59 и 60 лет. Один из них погиб на месте, а второй скончался в больнице от полученных травм.

По словам представителей КГГА, сначала было предположено, что взрыв произошел из-за газового баллона, но позже это предположение было опровергнуто.

Следователи Деснянского управления полиции уже открыли два уголовных производства за умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. На месте происшествия работают эксперты, взрывотехники и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

Поэтому, полиция призывает граждан быть осторожными и немедленно сообщать о подозрительных предметах.