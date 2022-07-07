О людях не позаботились: оккупанты уничтожают остатки боеприпасов в Снежном, обломки летают по городу

Российские оккупанты до сих пор уничтожают остатки боеприпасов в Снежном, склад с которыми удачно уничтожили ВСУ. Однако, делают это без предупреждения гражданского населения. Обломки боеприпасов разлетаются по городу разрушая гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты уже три дня разминируют склад

Разминирование продолжается третий день, непрерывно. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Российские оккупанты уже третий день проводят разминирование на "Снежнянскхиммаше". Никаких предупреждений, запрещения проезда или прохода для гражданских. 24/7 уничтожают все снаряды, которые не разорвались в результате попадания. Обломки летают по городу. Иногда волной или обломком выбивает окна зданий,

– рассказал источник.

Информации о раненых или погибших в результате разминирования пока не было. Однако в разведке подчеркивают, что это везение, ведь российские оккупанты не предупредили о таких действиях население, о "людях не позаботились".

ВСУ уничтожили склад в Снежном 4 июля

О мощных взрывах в оккупированном населенном пункте Снежном сообщили ночью 4 июля. В местных телеграм-каналах почти сразу появились сообщения, что горит завод "Снежнянскхиммаш". Там оккупанты могли хранить боекомплекты.

Впоследствии в ВСУ подтвердили, что это взрываются боеприпасы армии врага. На видео видно, что детонация очень мощная, пламя достигало нескольких метров в высоту, еще выше – столбы черного дыма.

Смотрите видео взрывов из Снежного / Видео Сухопутных войск ВСУ

Отметим, что Снежное расположено в глубоком тылу. Расстояние до Донецка, который с 2014 года находится в оккупации, составляет около 80 километров. При этом до российской границы от Снежной – 18 километров.

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