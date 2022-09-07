В больницу попали еще 2 детей, пострадавших при взрыве на выставке оружия в Чернигове

В Чернигове 3 сентября на выставке оружия раздался взрыв. Оказалось, что сработал ручной гранатомет. В результате травмировались дети.

Еще 2 детей попали в больницу после взрыва в Чернигове

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что в результате взрыва еще двое детей попали на стационарное лечение в Чернигове. Об этом сообщил на заседании совета оборонной безопасности начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Ранее эти двое детей, 2010 и 2012 года рождения, получили акустические травмы.

На сегодняшний день на стационарном лечении уже четверо детей. Один мальчик в Киеве, три в Чернигове. Одного ребенка прооперировали в травматологии,

– сказал он.

Заведующая офтальмологическим отделением детской областной больницы Лариса Шоломий заявила, что в настоящее время состояние детей относительно удовлетворительное. Потом выяснилось, у них появились акустические жалобы и они не проходили. Впрочем, уже сейчас было проведено определенное обследование и назначено соответствующее лечение.

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