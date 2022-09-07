В больницу попали еще 2 детей, пострадавших при взрыве на выставке оружия в Чернигове
Источник:Суспільне
В Чернигове 3 сентября на выставке оружия раздался взрыв. Оказалось, что сработал ручной гранатомет. В результате травмировались дети.
Еще 2 детей попали в больницу после взрыва в Чернигове
Главное Атака ВСУ возле Балаклеи, вражеский удар по дому в Славянске: главное о 196-м дне войны
Ранее эти двое детей, 2010 и 2012 года рождения, получили акустические травмы.
На сегодняшний день на стационарном лечении уже четверо детей. Один мальчик в Киеве, три в Чернигове. Одного ребенка прооперировали в травматологии,
– сказал он.
Заведующая офтальмологическим отделением детской областной больницы Лариса Шоломий заявила, что в настоящее время состояние детей относительно удовлетворительное. Потом выяснилось, у них появились акустические жалобы и они не проходили. Впрочем, уже сейчас было проведено определенное обследование и назначено соответствующее лечение.
Взрыв на выставке в Чернигове: коротко
- В обед 3 сентября на благотворительной ярмарке "Северный Шарварок" в Чернигове раздался взрыв на выставке оружия.
- Из-за этого пострадали 15 человек – 8 детей и 6 взрослых.
- В больнице оказались 4 человека, среди которых 2 детей – 7-летний и 2-летний мальчики.
- Самого маленького ребенка пришлось оперировать 7 часов. 5 сентября малыша срочно перевезли в Киев в "Охматдет". К сожалению, он потерял зрение на один глаз, кроме того, мальчику наложили около 500 швов. Поскольку он будет расти, то рубцы не смогут растягиваться. Ребенок нуждается в постоянных пластических операциях.
- Правоохранители расследуют взрыв и в рамках дела 2 военным уже сообщили о подозрении. А 6 сентября суд избрал им меру пресечения – под стражу на 2 месяца.
Новые подробности трагедии в Чернигове, 2 военным сообщили о подозрении: смотрите видео