Ще 2 дітей потрапили до лікарні після вибуху у Чернігові

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що внаслідок вибуху ще двоє дітей потрапили на стаціонарне лікування у Чернігові. Про це повідомив на засіданні ради оборонної безпеки начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Головне Атака ЗСУ біля Балаклії, ворожий удар по будинку в Слов'янську: головне про 196 день війни

Раніше ці двоє дітей, 2010 і 2012 року народження, отримали акустичні травми.

На сьогодні на стаціонарному лікуванні вже четверо дітей. Один хлопчик в Києві, троє в Чернігові. Одну дитину прооперували в травматології,

– сказав він.

Завідувачка офтальмологічного відділення дитячої обласної лікарні Лариса Шоломій заявила, що наразі стан дітей відносно задовільний. Як виявилося, в них з’явилися акустичні скарги і вони не проходили. Втім, вже зараз було проведення певне обстеження і призначене відповідне лікування.

Вибух на виставці у Чернігові: коротко

До теми – Нові подробиці трагедії у Чернігові, 2 військовим повідомили про підозру: дивіться відео