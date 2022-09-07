Ще 2 дітей потрапили до лікарні після вибуху у Чернігові
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Раніше ці двоє дітей, 2010 і 2012 року народження, отримали акустичні травми.
На сьогодні на стаціонарному лікуванні вже четверо дітей. Один хлопчик в Києві, троє в Чернігові. Одну дитину прооперували в травматології,
– сказав він.
Завідувачка офтальмологічного відділення дитячої обласної лікарні Лариса Шоломій заявила, що наразі стан дітей відносно задовільний. Як виявилося, в них з’явилися акустичні скарги і вони не проходили. Втім, вже зараз було проведення певне обстеження і призначене відповідне лікування.
Вибух на виставці у Чернігові: коротко
- В обід 3 вересня на благодійному ярмарку "Північний Шарварок" у Чернігові пролунав вибух на виставці зброї.
- Через це постраждали 15 людей – 8 дітей та 6 дорослих.
- У лікарні опинилися 4 людей, серед яких 2 дітей – 7-річний та 2-річний хлопчики.
- Найменшу дитину довелося оперувати 7 годин. 5 вересня малюка терміново перевезли до Києва в "Охматдит". На жаль, він втратив зір на одне око, крім того, хлопчику наклали близько 500 швів. Оскільки він ростиме, то рубці не зможуть розтягуватися. Дитина потребуватиме постійних пластичних операцій.
- Правоохоронці розслідують вибух й у межах справи 2 військовим вже повідомили про підозру. А 6 вересня суд обрав їм запобіжний захід – під варту на 2 місяці.
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