Двухлетнего мальчика, пострадавшего от взрыва в Чернигове, транспортируют в "Охматдет"

Маленького мальчика, получившего ранение после взрыва на ярмарке в Чернигове, срочно транспортируют в Киев. Его уже ждут врачи Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом журналистам рассказал его дядя Иван Божко. Добавим, что ребенка долго лечили в Чернигове. Он постоянно находился в реанимационном отделении.

Важно На выставке оружия в Чернигове раздался взрыв: все, что известно об инциденте

Как известно, мальчик травмировался в результате выстрела РПГ, произошедшего 3 сентября в 13:30 на Валу в Чернигове во время благотворительной ярмарки. Он получил минно-взрывную травму лица.

Заметим, что в травматологическое отделение городской больницы №2 попала и мама двухлетнего мальчика. По словам руководителя медицинского учреждения Владислава Кухаря, состояние женщины удовлетворительное. В благоприятных условиях ее могут выписать уже через два-три дня.

Как врачи борются за жизнь ребенка

Сразу после трагедии мальчик был госпитализирован в больницу. Врачи 7 часов проводили операцию. Мальчику провели компьютерно-томографическое исследование мозга, собрали консилиум из врачей специалистов хирургического, офтальмологического профиля.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы вывести ребенка из медикаментозного сна, а затем перевести на лечение.

Что известно о трагедии на выставке оружия в Чернигове

В Чернигове 3 сентября на выставке боеприпасов раздался взрыв. Оказалось, что сработал ручной гранатомет. Правоохранители утверждают, что в боевом положении его привели представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов.

Гранатомет держал и давил на курок 10-летний мальчик. Его оглушило. Сначала сообщали о трех раненых детях, но затем это количество возросло. Известно, что пострадали 8 детей (в возрасте от 2 до 12 лет). В общей сложности количество пострадавших от взрыва на черниговском Валу составило 15 человек.

Правоохранители сообщили о подозрении двум военным. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Прокуроры будут хлопотать о содержании под стражей. В Офисе генпрокурора сообщили, что военные являются бойцами терробороны. Их подозревают в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам.

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