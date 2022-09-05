Взрыв на выставке в Чернигове: двоим военным сообщили о подозрении

Стражи порядка расследуют взрыв на выставке оружия в Чернигове. 2 военным уже сообщили о подозрении.

Военных задержали правоохранители. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей.

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Задержали военнослужащего и его командира

Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки заряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать спусковой крючок,

– говорится в сообщении.

Сообщение о подозрении объявили военному, который позволил ребенку нажать спусковой крючок, а также его командиру. Тот дал приказ подчиненным привезти оружие на выставку для демонстрации.

В Офисе генпрокурора сообщили, что военные являются бойцами теробороны. Их подозревают в нарушении правил обращения с оружием, причинившее телесные повреждения нескольким лицам. Теперь служащим грозит заключение сроком до 10 лет.

Накануне о задержании подозреваемых сообщил президент

Вечером 4 сентября во время своего традиционного видеообращения президент Владимир Зеленский заявил, что 2 человек, которые причастны к взрыву, уже задержали. Он подчеркнул, что это тот, кто позволил ребенку взять в руки оружие, а также тот, кто отдал приказ принести его на публичное городское мероприятие.

Глава государства призвал правоохранителей и чиновников внимательно следить за тем, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия.

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