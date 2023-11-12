В Харькове произошел сильный пожар на АЗС: в сети публикуют кадры с места

В Харькове утром 12 ноября произошел пожар на заправке. Так, в сети публикуют кадры, где видны последствия огня на станции.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, также в сети рассказали о пострадавшем работнике заправки, передает 24 Канал.

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Как выглядит пожар на заправке в Харькове

Очевидцы рассказали, что заправка загорелась на улице Полтавский Путь в Харькове. В частности, там горела колонка станции.

В ГСЧС в комментарииподтвердили, что загорелась заправка. Однако причины пожара отказались комментировать.

В Харькове загорелась заправка: смотрите видео

В сети также подчеркнули, что в результате пожара пострадал находившийся рядом автомобиль. Также пострадал и работник заправки, его уже, по данным очевидцев, госпитализировали в больницу.

В ГСЧС также подтвердили, что был пострадавший в результате возгорания огня. Однако состояние травмированного тоже не комментировали.

Пожар на заправке в Харькове: смотрите видео

Находившиеся рядом с заправкой люди также сказали, что перекрыли мост, который идет вдоль Полтавского Пути. Кроме того, огонь видели жители нескольких районов Харькова, которые говорили об огромном столбе черного густого дыма.

В Харькове после пожара на АЗС в небо поднялся черный густой дым / Фото из местных телеграм-каналов

В сети также сообщили, что около 9 часов 15 минут пожар удалось потушить. У самого пострадавшего, по предварительным данным, обнаружили многочисленные ожоги.

Спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сказал в комментарии журналистам, что пожар потушили в течение десяти минут. В частности, перекинуться на оборудование АЗС огонь не успел, а причины возгорания сейчас устанавливают.

Пожар на АЗС в Харькове потушили спасатели: смотрите видео

В полиции рассказали о последствиях взрыва

В патрульной полиции Харьковской области рассказали, что правоохранители одни из первых прибыли на место происшествия. В частности, они совместно с другими службами оказывают помощь пострадавшим, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей и охраняют место происшествия.

Полиция помогает на месте взрыва на АЗС в Харькове / Фото патрульной полиции Харьковской области

Правоохранители также отметили, что из-за взрыва временно ограничено движение на улице Полтавский Путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева. Эти ограничения будут продолжаться до завершения работы экстренных служб.

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