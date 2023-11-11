В Рязани устроили диверсию на железной дороге: в результате взрыва десятки вагонов сошли с рельсов

В российском городе Рязань на железной дороге раздался взрыв. После этого грузовые вагоны сошли с рельсов.

Российские телеграмм-каналы пишут, что с рельсов сошли 19 вагонов. В вагонах перевозили якобы минеральные удобрения, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях взрыва в Рязани

В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Семь из них – с минеральными удобрениями внутри – упали на бок,

– заявили пропагандисты.

Они уточнили, что перед сходом вагонов с рельсов был слышен взрыв, повредивший железнодорожное полотно. Инцидент произошел на перегоне "Рыбное – Блок пост".

Московская железная дорога заявила, что, по предварительным данным, вагон сошел с рельсов из-за "вмешательства посторонних лиц" в работе железнодорожного транспорта. В ведомстве пояснили, что угрозы экологии нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.

Правда, в результате взрыва ранения получил машинист поезда – скорая помогала ему на месте.

Последствия взрывов в Рязани / Фото из российских телеграм-каналов

В Рязани разбирают завалы и ищут диверсантов

Пропагандисты написали, что на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, спасатели и даже восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.

Разбирают завалы на железной дороге не менее 250 железнодорожников. Вероятно, повреждения существенные, ведь к ним должны привлечь еще 50. Враги грузят на теплотяги поврежденное полотно. Также на месте инцидента работают кинологи.

В Рязани объявлен план "Перехват". По нашей информации, после схождения грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов,

– заявили росСМИ.

Они добавили, что территорию вокруг инцидента оцепили, саперы обследуют пути на возможное наличие самодельного взрывного устройства в других местах.