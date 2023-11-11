В Рязани устроили диверсию на железной дороге: в результате взрыва десятки вагонов сошли с рельсов
В российском городе Рязань на железной дороге раздался взрыв. После этого грузовые вагоны сошли с рельсов.
Российские телеграмм-каналы пишут, что с рельсов сошли 19 вагонов. В вагонах перевозили якобы минеральные удобрения, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях взрыва в Рязани
В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Семь из них – с минеральными удобрениями внутри – упали на бок,
– заявили пропагандисты.
Они уточнили, что перед сходом вагонов с рельсов был слышен взрыв, повредивший железнодорожное полотно. Инцидент произошел на перегоне "Рыбное – Блок пост".
Московская железная дорога заявила, что, по предварительным данным, вагон сошел с рельсов из-за "вмешательства посторонних лиц" в работе железнодорожного транспорта. В ведомстве пояснили, что угрозы экологии нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.
Правда, в результате взрыва ранения получил машинист поезда – скорая помогала ему на месте.
Последствия взрывов в Рязани / Фото из российских телеграм-каналов
В Рязани разбирают завалы и ищут диверсантов
Пропагандисты написали, что на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, спасатели и даже восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.
Разбирают завалы на железной дороге не менее 250 железнодорожников. Вероятно, повреждения существенные, ведь к ним должны привлечь еще 50. Враги грузят на теплотяги поврежденное полотно. Также на месте инцидента работают кинологи.
В Рязани объявлен план "Перехват". По нашей информации, после схождения грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов,
– заявили росСМИ.
Они добавили, что территорию вокруг инцидента оцепили, саперы обследуют пути на возможное наличие самодельного взрывного устройства в других местах.