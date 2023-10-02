Прорыв нефтепровода на Прикарпатье: полиция открыла уголовное производство

В Прикарпатье в селе Стримба произошел взрыв на нефтепроводе. Полиция открыла уголовное производство по факту пожара нефтепродуктов.

В настоящее время в Надвирнянском районе продолжают работать полицейские, взрывотехники и специалисты-криминалисты, информирует 24 Канал. Специалисты выясняют обстоятельства и причину возгорания. Как сообщили в ГСЧС, на нефтепроводе произошел прорыв 150 миллиметров диаметром.

К теме На Прикарпатье произошел прорыв нефтепровода: все, что известно об инциденте

Правоохранители дополнительно осматривают место происшествия и изымают вещественные доказательства. Предстоит ряд экспертиз.

В МВД отметили, что нефть вытекла к ручейку в лесном массиве из-за разгерметизации трубопровода. Из-за возгорания 5 человек госпитализировали с ожогами. Сейчас продолжается следствие.

Взрыв на нефтепроводе: что известно