В Нижнем Тагиле взрыв снес два подъезда: мэр назвал это "хлопком"

Утром, 1 августа, в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в одном из гражданских зданий. В результате этого "упало" фактически два подъезда.

В то же время мэр Владислав Пинаев назвал подобный инцидент "хлопком" газа. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Нижнем Тагиле взрыв снес два подъезда

Сегодня на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обвалилась часть дома. Как говорит мэр, предварительно, два подъезда "снесло" из-за "хлопка газа". Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы, продолжается разбор завалов.

В результате этого взрыва также есть первые пострадавшие.

Я также сейчас на месте. Идет разбор конструкций, обвалившихся. По последним данным ЕДДС города, пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка. Всем им будет оказана помощь – как психологическая, так и материальная,

– утверждает Пинаев.

Местные жалуются на двух мужчин, которые якобы незадолго до взрыва ударили по газовой трубе и убежали. В газовой службе уверяют, что никаких работников в этот дом они не отправляли, никаких проверок запланировано не было.

Неизвестные ударили по трубе в доме: смотрите видео

Уже отмечалось, что под завалами оказались по меньшей мере 20 квартир. Это произошло примерно через 20 минут после первого взрыва. Взрывная волна также выбила окна в детском саду, который расположен в 50 метрах от нижнетагильской пятиэтажки, где сегодня взорвался газ.