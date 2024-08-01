Водночас мер Владислав Пінаєв назвав подібний інцидент "хлопком" газу. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Нижньому Тагілі вибух зніс два під'їзди

Сьогодні на вулиці Сибірській у Нижньому Тагілі обвалилася частина будинку. Як каже мер, попередньо, два під'їзди "знесло" через "хлопок газу". Наразі на місці події перебувають екстрені служби, триває розбір завалів.

Внаслідок цього вибуху також є перші постраждалі.

Я також зараз на місці. Йде розбір конструкцій, що обвалилися. За останніми даними ЄДДС міста, постраждали 3 особи, у тому числі 2 дитини. Всім їм буде надано допомогу – як психологічна, так і матеріальна,

– стверджує Пінаєв.

Місцеві бідкаються на двох чоловіків, які нібито незадовго до вибуху вдарили по газовій трубі та втекли. У газовій службі запевняють, що ніяких працівників до цього будинку вони не відправляли, ніяких перевірок заплановано не було.

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Вже зазначалося, що під завалами опинилися щонайменше 20 квартир. Це сталося приблизно за 20 хвилин після першого вибуху. Вибухова хвиля також вибила вікна в дитсадку, який розташований за 50 метрів від нижньотагільської п'ятиповерхівки, де сьогодні вибухнув газ.