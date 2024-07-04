В США произошел взрыв на предприятии, где производят "Джавелины"

В среду, 3 июля, в американском штате Арканзас произошел взрыв на оборонном заводе. Известно, что два человека получили ранения, а еще один человек пропал без вести.

Взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене, примерно в 138 километрах к югу от столицы штата, города Литл-Рок.

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В США произошел взрыв на оборонном предприятии

Взрыв произошел около 8:15 утра. Сначала компания назвала это "инцидентом с применением пиротехники", но позже подтвердила, что речь идет о взрыве.

На данный момент мы работаем со службами реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения и еще один человек пропал без вести,

– говорится в заявлении компании.

По открытым данным, General Dynamics – это глобальная аэрокосмическая и оборонная компания. Завод в Камдене занимает более 880 000 квадратных футов производственных и складских площадей

На предприятии производят и хранят различные типы боеприпасов для вооруженных сил Соединенных Штатов, включая 2,75-дюймовую ракету Hydra-70, ракеты Hellfire и Javelin и различные минометные боеприпасы.

В компании добавили, что полностью сотрудничают с органами власти, когда они проводят расследование. Там также обещали предоставить больше информации, когда она станет доступной.