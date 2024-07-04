В США произошел взрыв на предприятии, где производят "Джавелины"
Источник:ABC News
В среду, 3 июля, в американском штате Арканзас произошел взрыв на оборонном заводе. Известно, что два человека получили ранения, а еще один человек пропал без вести.
Взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене, примерно в 138 километрах к югу от столицы штата, города Литл-Рок.
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В США произошел взрыв на оборонном предприятии
Взрыв произошел около 8:15 утра. Сначала компания назвала это "инцидентом с применением пиротехники", но позже подтвердила, что речь идет о взрыве.
На данный момент мы работаем со службами реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения и еще один человек пропал без вести,
– говорится в заявлении компании.
По открытым данным, General Dynamics – это глобальная аэрокосмическая и оборонная компания. Завод в Камдене занимает более 880 000 квадратных футов производственных и складских площадей
В компании добавили, что полностью сотрудничают с органами власти, когда они проводят расследование. Там также обещали предоставить больше информации, когда она станет доступной.