В Одесской области слышали взрывы: там была угроза баллистики

В Одесской области поздно ночью 26 июня прозвучала воздушная тревога. Были предупреждения о пусках баллистического вооружения в направлении области.

Под угрозой были как Одесса, так и Белгород-Днестровский. В области также слышали сильные взрывы.

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Враг обстрелял Одесскую область

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала 26 июня в 00:29. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с аннексированного Россией Крымского полуострова.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,

– написали военные.

Через несколько минут Воздушные силы предупредили о скоростной цели, которая движется в направлении Одесской области.

В то же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь в области сохранялась ракетная опасность.

Кроме того, Кипер также призвал и жителей Белгород-Днестровского находиться в безопасных местах до отбоя.

Местные телеграм-каналы около 00:33 сообщили, что в области было громко и раздавались взрывы. В мониторинговом телеграм-канале Monitor написали, что предварительно был запуск ракеты типа "Искандер-М" в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 00:56 для Одесской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

Ранее этой же ночью взрывы прогремели и в Николаеве. В направлении города могла лететь управляемая авиационная ракета. Мониторы также фиксировали самолет Су-34 в районе Черного моря.

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