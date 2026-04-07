У моста в Панамском канале прогремел мощный взрыв: вспыхнули цистерны с топливом

В понедельник, 6 апреля, в Панама-Сити произошел мощный взрыв в районе расположения топливных компаний – сдетонировали топливные цистерны. Огонь охватил мост двух Америк над Панамским каналом.

Об этом пишет News18.

Смотрите также "Иранцы любят бомбы, американцы, которые не поддерживают войну – дураки": Трамп шокировал новым заявлением

Что известно о взрыве в Панама-Сити?

6 апреля Панама-Сита всколыхнул мощный взрыв вблизи моста двух Америк, который пересекает Панамский канал.

Справка. Мост Америк – это арочный автомобильный мост через Панамский канал. Он соединяет Северную и Южную Америку в пределах Панамы. Открыт еще в 1962 году. Мост стал одним из ключевых транспортных узлов страны.

По предварительным данным, в результате взрыва в районе Ла-Бока (именно там расположены топливные компании и соответственно резервуары для хранения) вспыхнул пожар, который быстро распространился на прилегающую территорию и охватил мост. Впоследствии огонь добрался до топливных цистерн – это вызвало мощную детонацию. Предварительно, их емкость составляла от 5 000 до 10 000 галлонов.

Известно, что движение по межокеанскому водному пути не пострадало.

В результате инцидента, по разным данным, по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения, а один человек считается без вести пропавшим.

Причины взрыва устанавливаются.

В сети появились видео, снятые с автобуса, проезжавшего мимо моста во время детонации. На кадрах видно густой дым и пламя, что быстро распространяется по территории.

Кадры из автобуса, проезжавшего мимо взрыва: смотрите видео

Взрыв возле моста двух Америк в Панама-Сити: смотрите видео

В пожарной службе Панамы сообщили, что огонь был ликвидирован, однако мост будет оставаться закрытым как минимум до 7 апреля, чтобы Министерство общественных работ проверило, нет ли путь повреждений.

Интенсивность пожара полностью уменьшилась. Ситуация под контролем, и мы будем продолжать работу, пока не возьмем полный контроль над местом происшествия и не сможем объявить район безопасным,

– заявил Анхель Дельгадо из пожарной службы Панамы.

Ранее Трамп угрожал Ирану нанести удар по мостам и электростанциям: что известно?