Самым младшим – 1 год и 10 месяцев: выросло количество раненых детей в Первомайском

К сожалению, возросло количество пострадавших в результате атаки российских оккупантов на Первомайский Харьковской области. Разные ведомства поделились подробностями очередной агрессии России против Украины.

Число раненых детей в Первомайском возросло до 10. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что среди пострадавших есть двое младенцев. Младшему ребенку всего 10 месяцев. Еще одному – 1 год. Пока известно о 31 пострадавшем.

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Среди детей есть тяжелораненые

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта заявил, что один ребенок получил тяжелые ранения. Пострадавшая женщина также оказалась тяжелораненой.

По данным "Суспильне Харьков", предварительно погибших нет. Об этом сообщил заместитель городского головы Первомайского Антон Орехов. По его словам, в большинстве случаев на людей полетели стекла, поэтому у них много осколочных ранений.

Что известно об атаке россиян на Первомайский

По предварительной информации, повреждения получили 8 многоэтажек. Также загорелись припаркованные рядом автомобили. В ГСЧС уточнили, что россияне совершили теракт в 6-м микрорайоне Первомайского Лозовского района. Захватчики попали по стоянке.

Андрей Ермак предположил, что россияне ударили по городу фугасным снарядом. Харьковская областная прокуратура написала о возможном применении оккупантами ракеты "Искандер". Напомним, что взрыв прогремел 4 июля около 13:30. ​

Антон Орехов тоже предположил, что россияне ударили ракетой. По его словам, теперь по меньшей мере половина микрорайона находится в непригодном для жизни состоянии. Он подчеркнул, что вблизи места попадания нет никаких стратегических объектов.

Ужасные последствия российской агрессии в Первомайске / Фото МВД Украины



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