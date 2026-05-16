Столб дыма видели за километры: российский Пятигорск всколыхнул мощный взрыв на АЗС

В российском Пятигорске Ставропольского края произошел мощный взрыв на газовой автозаправке. После детонации над городом поднялся огромный столб дыма, а на месте начался масштабный пожар.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере два человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Что известно о взрыве и пожаре?

Взрыв произошел 16 мая на АЗС на улице Ермолова в Пятигорске. В сети уже распространили многочисленные видео, на которых видно мощный взрыв, густой черный дым и огненный шар, что поднялся над территорией заправки.

По предварительной информации местных властей, взрыв произошел во время разгрузки газовоза. После этого на объекте вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в разных районах города. На кадрах также видно так называемый "гриб" из дыма, который поднялся высоко в небо после детонации.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов подтвердил, что в результате взрыва пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ему помощь. На место инцидента прибыли все экстренные службы и несколько машин скорой помощи. К ликвидации пожара привлекли 45 спасателей и 15 единиц техники.

Местные власти предварительно заявляют, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности во время работ с газовозом.

Инцидент прокомментировал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Предварительно, во время разгрузки газовоза были допущены нарушения техники безопасности. В настоящее время продолжается локализация пожара, угрозы жилым домам нет. Оба пострадавших госпитализированы,

– сообщил Владимиров.

После инцидента российские телеграм-каналы начали активно публиковать кадры взрыва с разных ракурсов. На одном из видео видно момент детонации и мгновенное распространение огня по территории заправки.

Также в сети в шутку сравнивают инцидент с "хлопками" на российских нефтеперерабатывающих заводах в Туапсе и Рязани, где ранее уже случались масштабные пожары и взрывы. Сейчас российские службы продолжают ликвидацию последствий пожара и устанавливают окончательные причины.

