По предварительным данным, пострадали по меньшей мере два человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.
Что известно о взрыве и пожаре?
Взрыв произошел 16 мая на АЗС на улице Ермолова в Пятигорске. В сети уже распространили многочисленные видео, на которых видно мощный взрыв, густой черный дым и огненный шар, что поднялся над территорией заправки.
В Пятигорске взорвалась АЗС: смотрите видео
По предварительной информации местных властей, взрыв произошел во время разгрузки газовоза. После этого на объекте вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в разных районах города. На кадрах также видно так называемый "гриб" из дыма, который поднялся высоко в небо после детонации.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов подтвердил, что в результате взрыва пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ему помощь. На место инцидента прибыли все экстренные службы и несколько машин скорой помощи. К ликвидации пожара привлекли 45 спасателей и 15 единиц техники.
Местные власти предварительно заявляют, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности во время работ с газовозом.
Инцидент прокомментировал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Предварительно, во время разгрузки газовоза были допущены нарушения техники безопасности. В настоящее время продолжается локализация пожара, угрозы жилым домам нет. Оба пострадавших госпитализированы,
– сообщил Владимиров.
После инцидента российские телеграм-каналы начали активно публиковать кадры взрыва с разных ракурсов. На одном из видео видно момент детонации и мгновенное распространение огня по территории заправки.
Также в сети в шутку сравнивают инцидент с "хлопками" на российских нефтеперерабатывающих заводах в Туапсе и Рязани, где ранее уже случались масштабные пожары и взрывы. Сейчас российские службы продолжают ликвидацию последствий пожара и устанавливают окончательные причины.
Что известно о других "взрывных инцидентах" в России?
Жители Оренбурга 12 мая сообщали о серии взрывов в городе и работе систем противовоздушной обороны. В сети также начали распространяться видео, на которых видно дым. Официальные власти ранее предупредили об угрозе беспилотников в регионе. Кроме того, в аэропорту Оренбурга ввели режим "Ковер".
СБУ совместно с Силами обороны 5 мая нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России в Ленинградской области. Под поражение попали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Кириши". В результате атаки зафиксировано попадание по ключевым установкам и резервуарам, продолжаются пожары.
Ночью 8 мая Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке. Кроме дронов, туда могли наведаться, в частности, ракеты "Нептун". Этот российский город является неким военным хабом, поэтому в Ростове есть множество интересных целей для Сил обороны.
Кроме того, 8 мая Украина уже в третий раз атаковала важные объекты в Перми – НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию. На НПЗ вспыхнула установка атмосферно-вакуумной трубчатки, а на нефтеперекачивающей станции поражен резервуар.