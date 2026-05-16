За попередніми даними, постраждали щонайменше двоє людей, один із них перебуває у важкому стані. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про вибух та пожежу?

Вибух стався 16 травня на АЗС на вулиці Єрмолова у П’ятигорську. У мережі вже поширили численні відео, на яких видно потужний вибух, густий чорний дим та вогняну кулю, що здійнялася над територією заправки.

За попередньою інформацією місцевої влади, вибух стався під час розвантаження газовоза. Після цього на об’єкті спалахнула пожежа. Очевидці повідомляють, що вибух було чути у різних районах міста. На кадрах також видно так званий "гриб" із диму, який піднявся високо у небо після детонації.

Глава П’ятигорська Дмитро Ворошилов підтвердив, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. Один із них перебуває у важкому стані, медики надають йому допомогу. На місце інциденту прибули всі екстрені служби та кілька машин швидкої допомоги. До ліквідації пожежі залучили 45 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Місцева влада попередньо заявляє, що причиною вибуху могло стати порушення техніки безпеки під час робіт із газовозом.

Інцидент прокоментував і губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров

Попередньо, під час розвантаження газовоза були допущені порушення техніки безпеки. Наразі триває локалізація пожежі, загрози житловим будинкам немає. Обох постраждалих госпіталізовано,

– повідомив Владимиров.

Після інциденту російські телеграм-канали почали активно публікувати кадри вибуху з різних ракурсів. На одному з відео видно момент детонації та миттєве поширення вогню територією заправки.

Також у мережі жартома порівнюють інцидент із "хлопками" на російських нафтопереробних заводах у Туапсе та Рязані, де раніше вже траплялися масштабні пожежі та вибухи. Наразі російські служби продовжують ліквідацію наслідків пожежі та встановлюють остаточні причини.

Що відомо про інші "вибухові інциденти" у Росії?