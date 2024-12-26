Перекроют "кислород" россиянам на Востоке: дроны СБУ нанесли серьезный удар по логистике врага

В результате атаки по одному из крупнейших полигонов в России удалось уничтожить склад боеприпасов, тем самым ухудшить логистику противника. Сейчас идет так называемая война логистики. Чем сложнее становится для врага процесс доставки техники и боеприпасов на поле боя, тем труднее ему воевать.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, озвучив, что сегодня благодаря дальнобойным средствам поражения, которые Украина получила от партнеров, россиянам приходится оттягивать основные базы и транзитные склады как можно дальше от линии боестолкновения.

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Пораженный склад был транзитным

Как бы далеко враг не пытался спрятать свои арсеналы, Украина, по убеждению Свитана, все равно достает и туда, удается это благодаря беспилотникам. Военный эксперт отметил, что украинские спецслужбы установили местоположение вражеского полигона, который россияне использовали как временный, транзитный склад.

Враг, по словам Свитана, там разгружал крупные партии оружия, боеприпасов, а после этого загружал на меньшие средства передвижения, чтобы дальше везти на фронт, в частности на Восток (район Торецка, Северска, Горловки).

Детонация в результате попадания по складу продолжалась несколько часов. Такого типа склад (транзитный) особенный тем, что процесс разгрузки оружия осуществляется на поверхности, практически на поле.

Ликвидация этих складов приведет к тому, что российская армия просто не сможет вести боевые действия в той интенсивности, которая была летом. Это один из механизмов, как перекрыть "кислород" россиянам на Востоке,

– озвучил Свитан.

Напомним, 22 декабря СБУ ударила по складу боеприпасов россиян на полигоне "Кадамовский". Он расположен в Ростовской области неподалеку от города Новочеркасск. Удар был нанесен дронами, произошел взрыв, впоследствии – детонация.