Взрыв раздался в Чернигове: туда летела ракета

Поздно вечером 5 сентября на территории Черниговской области прогремел взрыв. Незадолго до этого в направлении региона двигалась скоростная цель.

Соответствующую информацию обнародовали мониторинговые каналы и корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Чернигове слышали взрыв

В 22:52 на территории Черниговской области, как в Полтавской и Киевской, прозвучало оповещение воздушной тревоги, вызванной ракетной опасностью. Вскоре Воздушные силы сообщили о скоростной цели в регионе.