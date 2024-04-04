В Харькове прозвучала серия взрывов: россияне атакуют "Шахедами"

В ночь на 4 апреля оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказался Харьков – там прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. К слову, тревогу в Харькове и области объявили в 00:16, передает 24 Канал.

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Оккупанты атакуют Харьков "Шахедами"

Воздушные силы предупредили о пуске дронов-камикадзе типа "Шахед" в 00:20. Около 01:05 в Харькове прогремел взрыв. Позже город содрогнулся от еще нескольких взрывов.

Харьковчан призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В частности с таким призывом выступил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову. Находитесь в укрытиях!

– говорится в его заметке.

Мэр Харькова Игорь Терехов также призвал горожан быть осторожными.

"В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!" – написал он.

Сейчас тревога из-за угрозы атаки "Шахедов" объявили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.



Карта тревог в Украине по состоянию на 01:20 4 апреля 2024 года

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