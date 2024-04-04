В Харькове прозвучала серия взрывов: россияне атакуют "Шахедами"
В ночь на 4 апреля оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказался Харьков – там прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. К слову, тревогу в Харькове и области объявили в 00:16, передает 24 Канал.
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Оккупанты атакуют Харьков "Шахедами"
Воздушные силы предупредили о пуске дронов-камикадзе типа "Шахед" в 00:20. Около 01:05 в Харькове прогремел взрыв. Позже город содрогнулся от еще нескольких взрывов.
Харьковчан призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В частности с таким призывом выступил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову. Находитесь в укрытиях!
– говорится в его заметке.
Мэр Харькова Игорь Терехов также призвал горожан быть осторожными.
"В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!" – написал он.
Сейчас тревога из-за угрозы атаки "Шахедов" объявили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Карта тревог в Украине по состоянию на 01:20 4 апреля 2024 года
Россияне в очередной раз запустили "Шахеды"
- Воздушные силы после полуночи сообщили, что группа "Шахедов" движется с северо-востока. Ударные БПЛА держали курс на Харьков, поэтому жителей города и области призвали немедленно пройти в укрытие.
- Впоследствии в ВСУ предупредили, что из Белгородской области в направлении Харьковщины летит еще одна группа "Шахедов".
- Вражеские ударные БПЛА фиксируют и в направлении Днепропетровской области. В Воздушных силах заметили, что дроны-камикадзе летят в направлении Павлограда.