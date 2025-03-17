Взрывы прогремели в Кропивницком
- Кропивницкий слышал взрыв ночью 17 марта из-за атаки дронов-камикадзе.
- Воздушная тревога продолжалась там еще с вечера 16 марта.
Кировоградская область оказалась под атакой "Шахедов" этой ночью, 17 марта. Взрывы услышали в Кропивницком.
Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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В Кропивницком прогремели взрывы ночью 17 марта
В Кировоградской области воздушная тревога продолжается с вечера 16 марта, с 23:25. Около 3 утра стало известно, что в областном центре, городе Кропивницкий, прогремели взрывы.
Отметим, что в 02:42 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных дронов-камикадзе врага движется на Кировоградщину и угрожает Кропивницкому.
В это время угроза была и для ряда других областей, учитывая и столичный регион и сам Киев.
Комментариев от властей относительно вероятных последствий воздушной атаки российской армии пока нет.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.