Взрывы прогремели в Кропивницком

Кировоградская область оказалась под атакой "Шахедов" этой ночью, 17 марта. Взрывы услышали в Кропивницком.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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В Кропивницком прогремели взрывы ночью 17 марта

В Кировоградской области воздушная тревога продолжается с вечера 16 марта, с 23:25. Около 3 утра стало известно, что в областном центре, городе Кропивницкий, прогремели взрывы.

Отметим, что в 02:42 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных дронов-камикадзе врага движется на Кировоградщину и угрожает Кропивницкому.

В это время угроза была и для ряда других областей, учитывая и столичный регион и сам Киев.

Комментариев от властей относительно вероятных последствий воздушной атаки российской армии пока нет.