В Москве произошел мощный взрыв в ресторане: есть примерно 20 пострадавших и жертвы

Вечером 1 августа в центре Москвы произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и местные телеграм-каналы.

Что известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве?

Взрыв прогремел около 20:10 на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади в российской столице. Соответствующую информацию уже подтвердили в министерстве внутренних дел страны-агрессора.

По предварительным данным, в результате инцидента ранения получили не менее 17 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Также известно о 3 погибших.

Что происходило возле ресторана Balzi Rossi в Москве: смотрите видео

К месту происшествия направлены десятки бригад скорой помощи и сотрудники МЧС, территория возле заведения перекрыта для пешеходов и автомобилей.

На месте взрыва в Москве много полицейских: смотрите видео

Причина взрыва пока неизвестна, однако пишут о возможном взрыве газового оборудования на кухне ресторана.

СМИ также сообщают, что ресторан Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета. Об этом само заведение предупредило заранее.



Ресторан Balzi Rossi закрыли 1 августа для проведения закрытого банкета / Фото российских СМИ

Журналисты оппозиционного российского издания ASTRA пишут, что в ресторане Balzi Rossi в Москве, возможно, проходило празднование дня рождения генерала. В частности, возле заведения было припарковано много автомобилей с черными номерами (такие устанавливают на машины Вооруженных Сил РФ). Также очевидцы якобы видели автобус Росгвардии.

Информация о возможном праздновании дня рождения российского генерала также распространялась в чатах.



В ресторане Balzi Rossi в момент взрыва мог отмечать день рождения российский генерал / Фото с телеграм-канала ASTRA

По другим данным российских пропагандистских СМИ, в ресторане, возможно, проходила свадьба. По предварительным данным, там находилось около 50 человек.

Один из очевидцев отметил, что "взрыв" был сильным. После этого мужчина услышал подъезжающие машины экстренных служб – на месте началась паника, а пострадавших стали выносить на носилках.

В то же время журналист Олег Кашин предполагает, что день рождения мог отмечать главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайко.

На данный момент информации о том, кто именно стал жертвой инцидента, нет.

Кроме того, представители ресторана Balzi Rossi официально отреагировали на информацию о взрыве. В заведении поблагодарили людей за соболезнования и сообщили, что с рестораном "все в порядке".



В ресторане Balzi Rossi прокомментировали взрыв 1 августа / Фото российских СМИ

Следователи рассматривают несколько версий происшествия. Все здание оцеплено. Внутри работают саперы.

Кому принадлежит ресторан Balzi Rossi в Москве?

Ресторан, с которым СМИ связывают взрыв в Москве на Кудринской площади, принадлежит одному из самых богатых россиян, владельцу "Фонбета".

Как пишут пропагандистские СМИ, рестораном Balzi Rossi управляет ООО "Хип-хоп Кафе" с выручкой в 333 миллиона рублей и чистой прибылью в 22 миллиона рублей за 2025 год.

99% долей принадлежит Максиму Кузнецову. Он через АО "Клир Центр" на 100% владеет ООО "Фонкор". На эту компанию записан сайт "Фонбет", большой букмекерской компании.