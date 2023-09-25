В Севастополе возле здания штаба ЧФ раздался взрыв: оккупанты уже нашли оправдание

25 сентября в центральной части Севастополя раздался громкий звук, похожий на взрыв. Однако оккупанты, как всегда, уже нашли этому оправдание.

Возле штаба Черноморского флота России виден дым. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Что происходит в Севастополе

Как сообщают очевидцы, в Севастополе раздался громкий взрыв. В районе штаба Черноморского флота страны-агрессора виден дым. Возможно, это еще одна дымовая завеса.



Дым в Севастополе / фото из соцсетей

Также, по неофициальной информации, в районе проспекта Победы в Севастополе якобы сбили ракету и туда направляются автомобили скорой помощи. Однако эти данные нуждаются в подтверждении.

Версия оккупантов

В то же время российский глава города Развожаев заявил, что этот звук – следствие "планируемого демонтажа части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота России".

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