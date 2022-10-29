"Скорее, боевые дельфины": Мусиенко прокомментировал российские версии взрыва в Севастополе

Утром 29 октября в Севастополе было неспокойно, ведь там раздались взрывы. Оккупационные власти заявили, что в атаке на бухту якобы были задействованы морские беспилотники.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, версия о подводных беспилотниках возникла у российских оккупантов не зря.

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Какие возможные версии взрыва в Севастополе

Мусиенко считает, что всему виной является халатность и нелепые действия россиян. Может быть, они сами выстрелили и повредили свои корабли. Бывали и случаи неосторожного обращения с боеприпасами. Возможно, это из-за плохого состояния некоторого оборудования.

Все эти версии, конечно, могут быть,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, интересна версия россиян о подводных беспилотниках, поскольку это очень сложная технология, которую не так легко изготавливать.

Я все же допускаю, что это не беспилотники подводные, а какие-то боевые дельфины или другая рыба, как перелетные птицы, которые должны были летать.

– заявил Мусиенко.

Он отметил, что в последнее время в российских войсках происходит довольно много странных вещей, которые они пытаются списать на украинцев. А в этом случае оккупанты, в частности, обвиняют британцев, которым раньше закидывали подрыв Северного потока.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, версия о подводных беспилотниках возникла не зря. Россияне заговорили об этом для того, чтобы повесить вину за события, которые могут происходить в будущем.

По его словам, не исключено, что Россия может совершить теракт, в частности, и в отношении Турецкого потока для того, чтобы обвинить украинцев и британцев и пытаться окончательно вбить клин между Украиной, Турцией и европейскими странами.

Мусиенко прокомментировал версии России о взрыве в Севастополе: смотрите видео

Какова цель российских заявлений

Мусиенко отметил, что россияне сразу же "выдали" инспирированные версии. Они не просто заявили о том, что Украина это сделала, а идет даже мотивация. То есть оккупанты начинают сразу придумывать, что это был теракт, который направлен, например, на то, чтобы сорвать зерновое соглашение или помешать поставкам газа.

По его мнению, Северный поток не зря появился в версии оккупантов. Сейчас Россией будет разработана фейковая версия о том, что британцы и украинцы совершают какие-то диверсии на газопроводах, чтобы Москва не могла транспортировать газ.

Кроме того, есть еще один момент – он связан с тем, что все больше стран, Европы в частности, начали провозглашать на государственном уровне, проводить решения через свои парламенты о признании российского путинского режима террористическим.

– подчеркнул Мусиенко.

И, отметил он, в информационном пространстве активно распространились месседжи, особенно после ракетного террора против Украины, о том, что Россия действительно является государством-спонсором терроризма и его надо таким признать. И своими нынешними заявлениями Москва пытается отвергнуть эти обвинения и перебросить их на Украину.

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