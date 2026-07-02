Германия предъявила обвинение украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"

Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". По версии следствия, он был одним из руководителей диверсионной группы и действовал в качестве украинского военнослужащего.

Об этом говорится в сообщении Федеральной прокуратуры.

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Что известно об обвинениях по делу о подрыве "Северных потоков"?

Как отмечается в официальном сообщении ведомства, обвинительный акт был подан 30 июня. По данным немецкой прокуратуры, Сергею Кузнецову инкриминируют соучастие в военном преступлении, а именно – совершении атаки на гражданскую инфраструктуру.

В материалах следствия утверждается, что на момент событий Кузнецов был украинским военнослужащим и якобы действовал не по собственной инициативе, а вместе с другими военными от имени украинских государственных органов.

По версии прокуратуры, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года группа военнослужащих разработала план уничтожения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Следствие считает, что целью операции было полностью прекратить поставки российского газа по этим маршрутам и лишить Россию доходов, которые могли использоваться для финансирования войны.

В сообщении Федеральной прокуратуры Сергей Кузнецов также называется лидером диверсионной группы, которая якобы непосредственно выполняла задачи по подрыву газопроводов.

Окончательное решение о виновности подозреваемого должен принять суд.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошли мощные взрывы, повредившие три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Хотя на тот момент оба газопровода не работали, они оставались заполненными техническим газом.

В феврале 2024 года Дания и Швеция прекратили собственные расследования из-за отсутствия оснований для дальнейшего уголовного преследования. В то же время немецкие правоохранительные органы продолжили расследование. Впоследствии в Германии установили подозреваемых в подрыве газопроводов и выдали европейские ордера на их арест.

Одного из фигурантов, Владимира Журавлева, задержали в Польше, однако польские власти отказались выдать его Германии. Другого подозреваемого, Сергея Кузнецова, задержали в Италии и впоследствии экстрадировали в ФРГ для дальнейшего расследования.