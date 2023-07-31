В сети пишут о более чем 8 взрывах в Симферополе: оккупанты бестолково прокомментировали

Крайне беспокойным стал вечер 31 июля для оккупантов в Крыму. Так, в Симферополе прогремели более 8 взрывов. В сети паникуют, а захватчики придумывают очередную несуразную отмазку.

О том, что в Симферополе слышны взрывы, пишут местные пользователи. Телеграм-каналы пестрят сообщениями о том, что громко на временно оккупированном полуострове. Между тем так называемая "власть" уже придумала очередную басню.

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В Симферополе крайне громко

Симферополь. Как обстоят дела? Скучаешь? Более 8 взрывов в оккупированном Симферополе. Россияне путаются, то ли ПВО, то ли РЕБ, то ли... Тревожно,

– иронизирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Крым. Реалии" также сообщило, что крымские телеграм-каналы рассказали о том, что в Симферополе якобы работает ПВО. Мол, она отбивает атаку дронов. Впоследствии сообщения о взрывах подтвердило также "Суспильне". Оно ссылается на местного жителя.

Собственно сообщения о взрывах в Симферополе начали поступать около 18:00. Их было много. Одно из них свидетельствует о том, что в районе центрального вокзала слышали взрывы. Кроме того, слышали вблизи 7-й городской больницы. Кто-то слышал несколько подряд. Так что мы точно не можем сказать, сколько на самом деле их было.

Как бы там ни было, представители так называемой оккупационной "власти" продолжают выдумывать басни. В этот раз выделился советник российского "главы" Крыма Олег Крючков. По его словам, "сообщения некоторых пабликов о якобы звуках взрывов в Симферополе – это украинский вброс". Достаточно мощный "вброс", который поднял на уши жителей города и заставил их изрядно переживать.