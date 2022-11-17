В Стамбуле произошел мощный взрыв: есть десятки пострадавших

В столице Турции произошел третий взрыв за несколько дней. На этот раз – в центральном районе города Фатих.

Взрыв в Стамбуле произошел вчера, 16 ноября. К сожалению, есть много пострадавших.

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Что известно о взрыве в Стамбуле

В центральном районе города Фатих произошел взрыв газа. В результате пострадали около 10 человек.

Местные СМИ отмечают, что взрыв произошел в газовом ящике перед одной из квартир жилого дома, после чего возник огонь. Пожар распространился на другие квартиры.

На место происшествия сразу прибыло много спасателей, полицейских и медиков. В настоящее время идет ликвидация пожара.

Заметим, что пока местные власти и правоохранители не комментировали произошедшее.

В Стамбуле в результате взрыва произошел пожар / фото Demirören Haber Ajansı

Взрывы в Стамбуле: что известно

В туристической части Стамбула 13 ноября раздался взрыв. Известно о 81 раненом человеке и минимум 6 погибших.

Турецкие СМИ сообщали, что теракт могла совершить Джиан Тосун из Рабочей партии Курдистана. Ответственность за трагедию взяла на себя армянская организация ASALA. В то же время, турецкие СМИ сомневаются в правдивости заявления.

Также в Стамбуле 15 ноября взорвался заминированный автомобиль. Сообщают о 4 пострадавших. Это произошло в районе Фатих. Пламя распространилось на другие припаркованные автомобили, охватило 4 машины, находившиеся на обочине дороги.

Также огонь повредил здание и банкомат. К месту происшествия было направлено большое количество пожарных.

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