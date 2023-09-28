В Ташкенте на территории аэропорта прогремел мощный взрыв: вспыхнул жуткий пожар
В ночь на 28 сентября мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана Ташкенте. Известно, что там разразился масштабный пожар.
По предварительной информации, детонация произошла около трех ночи. Как пишут российские СМИ, произошло это в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта.
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Вспыхнул жуткий пожар
Пламя охватило значительную территорию. В домах, расположенных вблизи эпицентра взрыва, выбиты стекла. Также у некоторых зданиях обрушились потолки.
Мощный взрыв сняли камеры наблюдения: смотрите видео
В сеть также выложили множество фотографий и видео. На них можно увидеть как момент взрыва в Ташкенте, так и пожар. Сначала не поступало информации о погибших.
В городе загорелся масштабный пожар: смотрите видео
Вскоре местные СМИ начали писать, что к моменту взрыва в здании находились многие сотрудники аэропорта. Известно, что больницы забиты пострадавшими.
Очевидцы из своей квартиры показывают масштабный пожар: смотрите видео
По имеющейся информации, на месте работают десятки карет скорой помощи. Доподлинно неизвестно, что стало причиной взрыва.
В то же время известно, что взрывную волну ощущали на расстоянии до 30 километров от эпицентра взрыва.
Разрушения подверглась квартира возле аэропорта: смотрите видео
Вскоре пришло немного деталей. Выяснилось, что взрыв, а после него пожар, произошел в Сергелийском районе. Очередная часть МЧС в 02:43 получила сообщения о взрыве и пожаре, произошедших на одном из складов. Он расположен на территории массива "Строитель".
Пожарные отправились, чтобы обуздать стихию: смотрите видео
На место отправили 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы. В МЧС информации о жертвах и пострадавших нет. В дальнейшем обещают все сообщать.
Говорят, что по состоянию на 02:36 по киевскому времени таможенный склад уничтожен полностью.
Обратим внимание, что накануне произошел взрыв цистерны на одной из АЗС в Нагорном Карабахе вблизи трассы Степанакерт. Известно о многих жертвах.
Тела погибших пытаются опознать
- По сути, эта процедура происходит в Армении. Также медики продолжали помогать пострадавшим после взрыва.
- По имеющейся информации, взрыв произошел 25 сентября. Пишут, что загорелся топливный бак. Вскоре местные жители подтвердили, что к моменту инцидента АЗС была переполнена людьми. Они заправляли авто, чтобы покинуть регион.
- Отметим, что в Минздраве Армении опровергли информацию о гибели 125 человек в результате взрыва. Эту цифру раньше озвучивала их глава Анаит Аванесян. По словам арцахского правозащитника Гегама Степаняна, в результате взрыва погибли 68 человек.
- Аванесян отметила, что в медицинские центры и медпункты доставлены 290 пострадавших. Из них 67 находятся в национальном ожоговом центре. Их состояние – "тяжелое" или "крайне тяжелое".