В Ташкенте на территории аэропорта прогремел мощный взрыв: вспыхнул жуткий пожар

В ночь на 28 сентября мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана Ташкенте. Известно, что там разразился масштабный пожар.

По предварительной информации, детонация произошла около трех ночи. Как пишут российские СМИ, произошло это в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта.

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Вспыхнул жуткий пожар

Пламя охватило значительную территорию. В домах, расположенных вблизи эпицентра взрыва, выбиты стекла. Также у некоторых зданиях обрушились потолки.

Мощный взрыв сняли камеры наблюдения: смотрите видео

В сеть также выложили множество фотографий и видео. На них можно увидеть как момент взрыва в Ташкенте, так и пожар. Сначала не поступало информации о погибших.

В городе загорелся масштабный пожар: смотрите видео

Вскоре местные СМИ начали писать, что к моменту взрыва в здании находились многие сотрудники аэропорта. Известно, что больницы забиты пострадавшими.

Очевидцы из своей квартиры показывают масштабный пожар: смотрите видео

По имеющейся информации, на месте работают десятки карет скорой помощи. Доподлинно неизвестно, что стало причиной взрыва.

В то же время известно, что взрывную волну ощущали на расстоянии до 30 километров от эпицентра взрыва.

Разрушения подверглась квартира возле аэропорта: смотрите видео

Вскоре пришло немного деталей. Выяснилось, что взрыв, а после него пожар, произошел в Сергелийском районе. Очередная часть МЧС в 02:43 получила сообщения о взрыве и пожаре, произошедших на одном из складов. Он расположен на территории массива "Строитель".

Пожарные отправились, чтобы обуздать стихию: смотрите видео

На место отправили 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы. В МЧС информации о жертвах и пострадавших нет. В дальнейшем обещают все сообщать.

Говорят, что по состоянию на 02:36 по киевскому времени таможенный склад уничтожен полностью.

Обратим внимание, что накануне произошел взрыв цистерны на одной из АЗС в Нагорном Карабахе вблизи трассы Степанакерт. Известно о многих жертвах.

Тела погибших пытаются опознать