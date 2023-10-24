Весь город слышал постоянные взрывы: Федоров рассказал об очередном "хлопке" в Токмаке

Временно оккупированный фронтовой Токмак на Запорожье вечером 23 октября снова посетил украинский "хлопок". Громкие взрывы раздавались в течение 5 часов.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что ликвидация врага происходит ежедневно.

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"Вчера (23 октября – 24 Канал) было множество взрывов в Токмаке. Множество это означает, что "хлопок" начался в 5 вечера, а закончился примерно в 10 часов вечера. Весь город слышал постоянные взрывы. После такой ликвидации сотни врагов не смогут против нас воевать. Однако с другой стороны россияне привозят новые и новые партии солдат", – сказал Федоров.

Где на Запорожье россияне делают самые большие склады: смотрите видео

Склады россиян на Запорожье

Россияне продолжают использовать Мелитопольский аэродром. Он выполняет роль военной базы, на которой оккупанты хранят боеприпасы, личный состав и военную технику, в частности вертолеты.

Именно поэтому мы с вами время от времени слышим о "хлопке", который происходит на аэродроме в Мелитополе. Однако теперь россияне все больше используют аэродромы в глубоком тылу, преимущественно во временно оккупированном Крыму,

– заметил городской голова Мелитополя.

Российские захватчики используют Азовское побережье только как перевалочную базу. Ведь теперь в Бердянске и Мелитополе "хлопок" очень часто. Тем более после того, как партнеры передают Украине новые виды вооружения.

"Сегодня на побережье в Кирилловке, Приазовском, Приморске, Геническе, на побережье Азовского моря между Бердянском и Мариуполем российские захватчики не только делают склады с боеприпасами, но и устраивают тренировочные базы, базы хранения и временные логистические хабы, чтобы затем массово переправлять вооружение на Запорожскую линию фронта", – добавил Федоров.

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