Весь город слышал постоянные взрывы: Федоров рассказал об очередном "хлопке" в Токмаке
Временно оккупированный фронтовой Токмак на Запорожье вечером 23 октября снова посетил украинский "хлопок". Громкие взрывы раздавались в течение 5 часов.
Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что ликвидация врага происходит ежедневно.
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"Вчера (23 октября – 24 Канал) было множество взрывов в Токмаке. Множество это означает, что "хлопок" начался в 5 вечера, а закончился примерно в 10 часов вечера. Весь город слышал постоянные взрывы. После такой ликвидации сотни врагов не смогут против нас воевать. Однако с другой стороны россияне привозят новые и новые партии солдат", – сказал Федоров.
Где на Запорожье россияне делают самые большие склады: смотрите видео
Склады россиян на Запорожье
Россияне продолжают использовать Мелитопольский аэродром. Он выполняет роль военной базы, на которой оккупанты хранят боеприпасы, личный состав и военную технику, в частности вертолеты.
Именно поэтому мы с вами время от времени слышим о "хлопке", который происходит на аэродроме в Мелитополе. Однако теперь россияне все больше используют аэродромы в глубоком тылу, преимущественно во временно оккупированном Крыму,
– заметил городской голова Мелитополя.
Российские захватчики используют Азовское побережье только как перевалочную базу. Ведь теперь в Бердянске и Мелитополе "хлопок" очень часто. Тем более после того, как партнеры передают Украине новые виды вооружения.
"Сегодня на побережье в Кирилловке, Приазовском, Приморске, Геническе, на побережье Азовского моря между Бердянском и Мариуполем российские захватчики не только делают склады с боеприпасами, но и устраивают тренировочные базы, базы хранения и временные логистические хабы, чтобы затем массово переправлять вооружение на Запорожскую линию фронта", – добавил Федоров.
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- Украинские военные продолжают наступление в Запорожском направлении. Однако продвижению препятствуют минным полям и укрепрайоны.
- В ночь на 20 октября во временно оккупированном Мелитополе россиянам было не до сна. К российским захватчикам пришел "хлопок". Самые мощные взрывы прогремели в районе Авиагородка. Отметим, что именно там россияне устроили свою военную авиабазу.
- Значительная часть украинцев уехала с оккупированных территорий или просто не хочет сотрудничать с врагом. Поэтому на захваченных россиянами территориях возник кадровый "голод", поэтому оккупанты свозят в Украину людей из неблагополучных регионов России.