В Ростове ярко взорвался трансформатор: часть города без света: часть города без света

В понедельник, 11 ноября, в Ростове без света осталось около 10 тысяч человек. В городе ярко взорвался трансформатор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российской СМИ.

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Взрыв в Ростове

Так, вечером в Ростове в Пролетарском районе произошла авария на высоковольтной линии. Предварительно заявлялось, что в городе взорвался трансформатор, после чего там начался пожар.

Взрыв трансформатора в Ростове: смотрите видео

Впоследствии в "Россети" уточнили, что там неудачно спилили дерево и оно упало прямо на ЛЭП. После чего произошло возгорание. Утверждается, что трансформатор, якобы, не пострадал.

Пожар, возникший после аварии на ЛЭП в Ростове: смотрите видео

Городской голова Ростова сообщил, что в результате аварии без света осталось около 10 тысяч горожан.

Правда, уже вскоре заживить удалось 8 тысяч россиян. Ремонтные бригады переключили жителей на резервные линии, однако пожар все еще не продолжался.