В Харьковской области взорвался трубопровод

В сети распространяется информация о взрыве газового трубопровода в Харьковской области. Отмечается, что он произошел сегодня, 18 апреля.

Напомним, в Хмельницком вечером 16 апреля произошло возгорание на центральном продуктовом рынке. Там загорелись киоски.

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Что известно о взрыве трубопровода в Харьковской области

Вечером, 18 апреля, в социальных сетях начали распространяться кадры пожара на газопроводе в Харьковской области.

Как отмечают в сети, взрыв произошел около 18:30 на газовом замерном узле высокого давления. По данным местных СМИ, авария произошла в селе Копанка Изюмского района.

Источники 24 Канала в ГСЧС отметили, что сейчас необходимо дождаться информации от работников газовой службы, чтобы они объяснили причины возгорания. Там отметили, что это точно не "прилет".

В частности, факт взрыва подтвердили изданию Укринформ в Харьковской ОГА.

Случай не связан с боевыми действиями. Пострадавших нет. Обстоятельства, детали выясняются,

– прокомментировали в пресс-службе ОВА.

В сети отмечают, что столб пламени был около 70 метров.

Свой комментарий относительно ситуации дал оператор газотранспортной системы Украины.

В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Пострадавших нет. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности начнут работы по ликвидации аварии. Обстоятельства инцидента выясняются,

– говорится в сообщении.

Также очевидцы делятся кадрами с места событий.

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