В Харьковской области взорвался трубопровод
В сети распространяется информация о взрыве газового трубопровода в Харьковской области. Отмечается, что он произошел сегодня, 18 апреля.
Напомним, в Хмельницком вечером 16 апреля произошло возгорание на центральном продуктовом рынке. Там загорелись киоски.
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Что известно о взрыве трубопровода в Харьковской области
Вечером, 18 апреля, в социальных сетях начали распространяться кадры пожара на газопроводе в Харьковской области.
Как отмечают в сети, взрыв произошел около 18:30 на газовом замерном узле высокого давления. По данным местных СМИ, авария произошла в селе Копанка Изюмского района.
Источники 24 Канала в ГСЧС отметили, что сейчас необходимо дождаться информации от работников газовой службы, чтобы они объяснили причины возгорания. Там отметили, что это точно не "прилет".
В частности, факт взрыва подтвердили изданию Укринформ в Харьковской ОГА.
Случай не связан с боевыми действиями. Пострадавших нет. Обстоятельства, детали выясняются,
– прокомментировали в пресс-службе ОВА.
В сети отмечают, что столб пламени был около 70 метров.
Свой комментарий относительно ситуации дал оператор газотранспортной системы Украины.
В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Пострадавших нет. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности начнут работы по ликвидации аварии. Обстоятельства инцидента выясняются,
– говорится в сообщении.
Также очевидцы делятся кадрами с места событий.
Пожар на газопроводе в Харьковской области: смотрите видео
В Харьковской области взорвался трубопровод: смотрите видео
Очевидцы публикуют кадры пожара: смотрите видео
В центре Львова вспыхнул пожар
- В полдень 18 апреля на площади Рынок произошло возгорание. Пожар вспыхнул на кухне известного ресторана.
- В ГСЧС сообщили, что когда спасатели получили сообщение о пожаре на площади Рынок, то сразу прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать возгорание.
- В 12:39 в ГСЧС заявили, что ликвидировали возгорание. Пожарные уточнили, что возгорание возникло на кухне заведения общественного питания.