Там эпическая история, – Катков объяснил особенности упавшей бомбы в Белгороде

Вечером, 20 апреля, в российском Белгороде произошел мощный взрыв из-за аварийного схождения боеприпаса с самолета Су-34. Масштабы разрушений значительны. Сама бомба не была предназначена для сброса с большой высоты.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, россияне привыкли к подобным инцидентам и не возмущаются, почему истребители летают над их городами.

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"Россияне боятся собственной армии"

В Белгороде 20 апреля произошел мощный взрыв, который привел к серьезным разрушениям. Российские власти признали, что инцидент произошел из-за вылета бомбы из самолета Су-34.

Это эпическая история. Потому что это была не просто авиационная бомба, а бетонобойная БетАБ-500, предназначенная именно для поражения аэродромов, углубленных объектов, укрытий. И она упала буквально в 20 метрах от жилого дома,

– отметил Олег Катков.

Боеприпас в Су-34 был встроен в 2020 году. Звук, который слышали жители Белгорода, был от реактивного ускорителя, потому что БетАБ-500 не предназначен для сброса с большой высоты. Из-за реактивного ускорителя она разгоняется и получает огромную энергию для пробивания почвы или укрытия.

"То, что она упала в десятках метров от жилого дома – это то, что и происходит на болотах. Интересно, что не возникает ни одного вопроса даже на городском уровне или отдельных телеграм-каналах, почему вообще Су-34 с бомбовой нагрузкой делал над городом?", – заметил главный редактор Defense Express.

Он добавил, что абстрагируясь от войны, у россиян все равно должен работать инстинкт самосохранения. Впрочем, ни разу, когда в России случались подобные инциденты, у людей не возникало никаких вопросов.

Более того, россияне уже привыкли к тому, что их авиация их же и бомбит, и бояться нужно именно собственной армии. Потому что власти решили поставить зенитно-ракетные комплексы, в частности "Панцирь", за городом. То есть фактически они прикрываются жилыми домами и гражданскими людьми.

Почему их военные защищаются местными жителями? Вопросов нет. Люди на болотах так и живут,

– подчеркнул Катков.

Олег Катков о взрыве в Белгороде: смотрите видео

Подобное может случаться часто

Из-за техников, кое-как прикрепляющих бомбы к самолетам, или проблем с самими конструкциями балочных держателей, подобные инциденты в России могут участиться.

Эта ситуация у них уже стабильная. Никаких выводов они не делают,

– отметил главный редактор Defence Express.

Олег Катков напомнил, что это не первый случай, когда бомбы открепляются из балочных держателей. Следует также добавить, что первое задокументированное подтверждение превращения обычной фугасной бомбы в управляемую появилось из-за того, что такая бомба россиян упала в жилую застройку Донецка.

Взрыв в Белгороде: что известно