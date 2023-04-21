В результате "схождения" бомбы в Белгороде есть пострадавшие

Поздним вечером 20 апреля в российском Белгороде было "тревожно". Оккупанты сбросили большую авиационную бомбу на свой же город.

Это привело к значительным разрушениям. Не обошлось и без пострадавших.

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Власти признали, что есть пострадавшие

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков не смог долго скрывать наличие пострадавших в результате взрыва бомбы. Он сообщил, что в результате взрыва пострадали три человека.

Трое пострадали, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей,

– отметил Гладков.

Власти российского Белгорода приняли решение расселить жильцов дома. Сейчас готовится строительная экспертиза несущих конструкций пострадавшего из-за взрыва дома.

Что известно о взрыве в Белгороде

20 апреля вечером в российском городе Белгород произошел мощный взрыв, в результате которого на одной из улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Впоследствии стало известно, что причиной инцидента стал внештатный сход боеприпаса с российского самолета Су-34.

В результате взрыва асфальт буквально был вывернут наизнанку. Повреждены несколько автомобилей, в домах выбиты окна.

Интересно, что российские телеграмма-каналы еще до официального сообщения министерства обороны предполагали, что это был удар России. Перед этим росСМИ утверждали, что над областью "громко". Местный губернатор Вячеслав Гладков подтвердил взрыв и "образование воронки радиусом 20 метров".