В Броварах произошел взрыв в жилом доме

В субботу, 23 ноября, в Броварах в одном из домов города прогремел взрыв. Пострадала женщина.

Полиция на Киевщине выясняет обстоятельства взрыва в квартире жилого дома, передает 24 Канал со ссылкой на правоохранителей.

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Что произошло

Предварительно, в доме взорвалась граната, в результате чего ранения получила 52-летняя женщина. Пострадавшую с травмами двух рук доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства чрезвычайной ситуации в Броварах / Фото полиция

Как выглядит дом, где взорвалась граната / Фото полиция

К слову, недавно трагедия произошла в Днепровском районе столицы. Там мужчина подошел к авто, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений пострадавший погиб на месте.