В Днепре слышали звуки взрыва
Источник:Суспильное Днепр
Россия продолжает атаковать Украину. В частности, 13 июля, в Днепре прогремел взрыв.
В Воздушных силах предупреждали о возможной работе ПВО. В небе над городом фиксировали враждебный объект.
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В Днепре зафиксировали вражеский БпЛа
В Днепропетровской области была объявлена тревога в 12:00. Впоследствии в городе раздался взрыв – произошло это в 12:25.
Воздушные силы сообщали, что зафиксировали в пределах Днепра разведывательный российский беспилотник.
Отбой по Днепропетровской области был дан в 12:32.
Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил работу ПВО.
Минус разведывательный беспилотник! Наши силы ПВО отработали по вражеской жестянке,
– написал он.
А в Воздушном командовании "Восток" добавили, что это был разведывательный беспилотник "Орлан-10".
При повторном объявлении тревоги призываем находиться в безопасных местах.