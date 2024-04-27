В Днепре слышали взрывы: россияне атакуют ракетами

Ночью 27 апреля прогремели взрывы в Днепре. В это время там была объявлена воздушная тревога. Враг массированно атакует Украину.

Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизнь и здоровье, а также облегчит работу Воздушных Сил. Также просим не публиковать последствия попаданий или работы ПВО.

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Взрывы в ..

Местные сообщают, что в 4:54 в Днепре слышали звук взрыва. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки ракетами.

Атаки на Украину

Враг начал террор еще вечером 26 апреля. Так, в 21:35 взрыв прогремел в Харьковской области. Оккупанты ударили по региону баллистикой.

Около 23:00 местные жители Ивано-Франковска слышали громкий звук. Вероятно, взрыв стал следствием работы ПВО.

Отметим, что в то время тревога была объявлена на всей территории Украины. Россияне поднимали в небо МиГ-31К, что является носителем "Кинжалов". Воздушные силы предупреждали о пусках этих ракет и отмечали об их пролете на Запад Украины. Также мониторинговые паблики писали, что оккупанты использовали против украинцев ракеты "Калибр", которые они не запускали долгое время. Предварительно, над нашей страной фиксировали три цели такого типа.

Впоследствии взрывы снова прозвучали в Харькове. Тревогу там объявили одновременно с первым ударом. Враг ударил между корпусами гражданского лечебного учреждения в Салтовском районе. В медучреждении повылетали стекла. Предварительно – без пострадавших.