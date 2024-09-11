Привлекли антитеррористическую комиссию: в Екатеринбурге прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

Утром 11 сентября в Екатеринбурге прогремел мощный взрыв. Что стало его причиной неизвестно, однако есть пострадавший.

Об этом пишут российские СМИ. Кроме того, в результате взрыва неизвестного происхождения есть повреждения, передает 24 Канал.

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В Екатеринбурге прогремел взрыв

Утром 11 сентября в одном из районов Екатеринбурга прогремел взрыв неизвестного происхождения. Инцидент произошел рядом с ЖК "Янтарная долина", известно по меньшей мере об 1 пострадавшем в результате взрыва.

Возле ЖК, где был взрыв, много правоохранителей: смотрите видео

Антитеррористическая комиссия Свердловской области заявила о "нейтрализации угрозы", однако деталей не сообщали.

Сейчас угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента,

– говорится в сообщении ведомства.

Экстренные службы на месте взрыва в Екатеринбурге – больше в галерее

Известно, что в результате взрыва также были повреждены 3 автомобиля. Сейчас район оцеплен, на месте работают силовики и экстренные службы. На месте заметили три пожарные машины и три автомобиля реанимации, а также вертолет медицины катастроф.

Вертолет кружит над местом взрыва: смотрите видео

Российские власти до сих пор не комментируют, что произошло возле ЖК и почему на месте работает много правоохранителей.