Взрывы в Харькове и области: после атаки "Шахедов" возникли пожары, погиб человек

В Харьковскую область залетели вражеские беспилотники ночью 2 июля. В Харькове слышали взрывы.

Об этом написал городской голова Игорь Терехов в соцсетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Харьков 2 июля ночью: что известно

Воздушная тревога в Харькове началась еще вечером 1 июля и продолжилась ночью 2 числа. За это время городу и Харьковской области несколько раз угрожали ударные беспилотники врага, о чем информировали Воздушные силы.

Около 3 утра городской голова Харькова Игорь Терехов в социальных сетях написал о взрывах в городе. Сейчас представители власти говорят, что удар пришелся на Новобаварский район. Предварительно, без пострадавших.

В результате удара загорелась одноэтажная нежилая постройка, предварительно – боксы СТО. В соседних домах выбиты окна. Обследование прилегающих к удару мест продолжается.

Терехов предостерег, что над городом еще могут быть вражеские беспилотники, поэтому следует проявить осторожность и находиться в безопасности. Воздушная тревога продолжается еще в нескольких областях, угроза не миновала.

Обновление 03:45. В Харьковской области также есть последствия атаки БпЛА, в частности в Купянском районе.

В селе Боровское вспыхнули складские помещения, сено и 2 микроавтобуса на территории сельхозпредприятия. Пожар локализован на площади в 800 квадратных метров. К сожалению, есть погибший и раненый.

В селе Волосская Балаклея горело складское помещение на территории сельхозпредприятия. Пожар ликвидирован, без пострадавших.

Этой же ночью враг направил БпЛА на Одесскую область. Ударил по Вилково в Измаильском районе, там пострадала припортовая и туристическая инфраструктура.

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