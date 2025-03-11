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24 Канал Новости Украины Были два взрыва на двух локациях: в ГСЧС рассказали детали об инцидентах в Ивано-Франковске
11 марта, 20:04
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Были два взрыва на двух локациях: в ГСЧС рассказали детали об инцидентах в Ивано-Франковске

София Рожик
Основні тези
  • В Ивано-Франковске 11 марта произошли два взрыва, есть один погибший и несколько раненых.
  • Взрывы произошли на улице Привокзальная, в частности в квартире девятиэтажного дома, где возник пожар.
  • Спасатели эвакуировали 4 человека, на месте работают службы для выяснения причин взрывов.

В Ивано-Франковске вечером 11 марта прогремели два взрыва. Уже известно об одном погибшем и нескольких раненых.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности начальника ГСЧС Ивано-Франковской области Олега Кушнирука в эфире телемарафона.

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Детали о взрывах в Ивано-Франковске

Кушнирук рассказал, что взорвался неустановленный предмет на улице Привокзальная.

По прибытию спасателей было установлено, что погиб один человек и получили травмы еще трое.

В этот момент также прозвучал второй взрыв на Привокзальной... По прибытии на место было установлено, что взрыв произошел в квартире на 9 этаже 9-этажного здания неустановленного предмета с последующим горением. Площадь горения – 400 квадратов, 
– сообщил Кушнирук около 19:30.

По его словам, на месте этого взрыва спасли 4 человека, которые были заблокированы в квартирах на 8 и 9 этажах.

Есть значительные повреждения стекол одной из квартир и стен на мансардном этаже. Возникли пожары, которые уже локализованы.

На месте продолжают работать соответствующие службы и устанавливать причины взрывов.