В ЮАР в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере 10 человек, еще полсотни – получили ранения

Трагедия произошла в городе Боксбурге в субботу, 24 декабря. Грузовик перевозил сжиженный нефтяной газ.

По предварительным данным, бензовоз застрял под низким мостом. Во время движения транспортное средство повредило часть крыши, а в результате трения произошло возгорание.

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Что известно о пострадавших

Спикер экстренных служб Уильяма Нтлади рассказал, что пока пожарные пытались потушить пламя, произошел мощный взрыв. Он уничтожил пожарную машину и два автомобиля.

Следует добавить, что трагедия произошла вблизи местного госпиталя Тамбо. По меньшей мере 10 человек погибли и около 40 получили ранения. Пациентов эвакуировали из больницы из-за того, что в результате взрыва обрушилась часть крыши.

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Основатель волонтерской организации "Gift of the Givers" Имтиаз Сулиман заявил, что, кроме погибших, несколько человек получили многочисленные травмы – ожоги разной степени.

Он также добавил, что в результате инцидента разрушен низинный мост, а также повреждены железнодорожные линии и несколько домов поблизости.

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