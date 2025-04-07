В центре Киева сгорела машина волонтера, который активно помогает ВСУ, – СМИ

Утром 7 апреля во дворе недалеко от станции метро "Олимпийская" в Киеве загорелась машина. По словам очевидцев, они слышали звук взрыва и видели пожар.

В ГСЧС уточнили, во дворе 6-ти этажного жилого дома на улице Антоновича произошло возгорание легкового автомобиля "Nissan". Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших, передает 24 Канал.

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Поджог авто волонтера

На месте происшествия правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля. Кроме того, неподалеку машины была найдена канистра, вероятно, с бензином. Об этом рассказала корреспондентка Киев24.

По словам одного из очевидцев, сгоревшее авто принадлежало волонтеру, который активно помогает ВСУ.

Напомним, что СБУ задержала российскую агентку на Полтавщине. 30-летняя безработная по заказу вражеских спецслужб готовила теракты возле зданий ТЦК и полиции.