В ряде регионов Украины – воздушная тревога: ПВО работает по "Шахедам" в Киевской области

Российские войска продолжают терроризировать мирные украинские города. Поздно вечером 5 августа они запустили БпЛа и ракеты.

В части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.

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