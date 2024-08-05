В ряде регионов Украины – воздушная тревога: ПВО работает по "Шахедам" в Киевской области
Российские войска продолжают терроризировать мирные украинские города. Поздно вечером 5 августа они запустили БпЛа и ракеты.
В части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.
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ПС предупредили об угрозе применения ударных БпЛА с Киевщины на Житомирщине. ПВО работает по БПЛА в Киевской области. По данным КМВА, россияне атаковали Киев Искандером-М или KN-23. По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. В 23:51 прозвучал отбой угрозы применения баллистического вооружения. Сейчас группа "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление на Киев, В Киевской области зафиксировано падение обломков в результате сбивания вражеских целей. На месте работают соответствующие службы, По состоянию на 23:33 БпЛа движутся на Бобровицу/Козелец Черниговской области. Летят также с юга Чернигова курсом на водохранилище. Последний "Шахед" приближается к Нежину. "Шахеды" фиксируются: "Шахед" в окрестностях Конотопа на Сумщине с северного направления, пишут мониторинговые каналы. Также фиксируют движение БпЛа с Черниговщины на Киевщину, в частности, на Броварской район. Мониторинговые каналы сообщают, что всего в Киеве прогремело около 10 взрывов. Столицу атаковала баллистика. Группа "Шахедов" наблюдается в Черниговской области. Она движется в западном направлении. В столице работает ППО, В 23:07 ПС сообщили о повторных целях. Скоростные цели в Киевской и Полтавской областях, В Киеве слышали второй взрыв. В 22:59 Воздушные Силы предупредили о скоростной цели в направлении Киевской области. В голове в Киеве прогремел взрыв.
На Киевщине работает ППО по БпЛа
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
– сообщил мэр Киева Кличко в 23:55.
– сообщили ПС в 23:49.
– СМИ.
В Черниговской области зафиксировано "Шахеды"
– КМВА
– предупредили там.
В Киеве слышали взрыв
ПС предупредили об угрозе применения ударных БпЛА с Киевщины на Житомирщине.
ПВО работает по БПЛА в Киевской области.
По данным КМВА, россияне атаковали Киев Искандером-М или KN-23.
По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало.
В 23:51 прозвучал отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Сейчас группа "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление на Киев,
В Киевской области зафиксировано падение обломков в результате сбивания вражеских целей. На месте работают соответствующие службы,
По состоянию на 23:33 БпЛа движутся на Бобровицу/Козелец Черниговской области.
Летят также с юга Чернигова курсом на водохранилище.
Последний "Шахед" приближается к Нежину.
"Шахеды" фиксируются:
"Шахед" в окрестностях Конотопа на Сумщине с северного направления, пишут мониторинговые каналы.
Также фиксируют движение БпЛа с Черниговщины на Киевщину, в частности, на Броварской район.
Мониторинговые каналы сообщают, что всего в Киеве прогремело около 10 взрывов.
Столицу атаковала баллистика.
Группа "Шахедов" наблюдается в Черниговской области.
Она движется в западном направлении.
В столице работает ППО,
В 23:07 ПС сообщили о повторных целях.
Скоростные цели в Киевской и Полтавской областях,
В Киеве слышали второй взрыв.
В 22:59 Воздушные Силы предупредили о скоростной цели в направлении Киевской области.
В голове в Киеве прогремел взрыв.