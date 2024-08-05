В ряде регионов Украины – воздушная тревога: ПВО работает по "Шахедам" в Киевской области

5 августа 2024, 23:06
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Российские войска продолжают терроризировать мирные украинские города. Поздно вечером 5 августа они запустили БпЛа и ракеты.

В части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.

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00:05, 06 августа

ПС предупредили об угрозе применения ударных БпЛА с Киевщины на Житомирщине.

23:57, 05 августа

На Киевщине работает ППО по БпЛа

ПВО работает по БПЛА в Киевской области.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
– сообщил мэр Киева Кличко в 23:55.

23:52, 05 августа

По данным КМВА, россияне атаковали Киев Искандером-М или KN-23.

По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало.

23:51, 05 августа

В 23:51 прозвучал отбой угрозы применения баллистического вооружения.

23:48, 05 августа

Сейчас группа "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление на Киев,
– сообщили ПС в 23:49.

23:47, 05 августа

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 23:48

23:43, 05 августа

В Киевской области зафиксировано падение обломков в результате сбивания вражеских целей. На месте работают соответствующие службы,
– СМИ.

23:31, 05 августа

По состоянию на 23:33 БпЛа движутся на Бобровицу/Козелец Черниговской области.

Летят также с юга Чернигова курсом на водохранилище.

Последний "Шахед" приближается к Нежину.

23:23, 05 августа

"Шахеды" фиксируются:

  • мимо Нежинского района западным курсом,
  • в окрестностях Чернигова,
  • на Нежин из Конотопа.
23:19, 05 августа

"Шахед" в окрестностях Конотопа на Сумщине с северного направления, пишут мониторинговые каналы.

Также фиксируют движение БпЛа с Черниговщины на Киевщину, в частности, на Броварской район.

23:16, 05 августа

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 23:16

23:13, 05 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что всего в Киеве прогремело около 10 взрывов.

Столицу атаковала баллистика.

23:11, 05 августа

В Черниговской области зафиксировано "Шахеды"

Группа "Шахедов" наблюдается в Черниговской области.

Она движется в западном направлении.

23:10, 05 августа

В столице работает ППО,
– КМВА

23:08, 05 августа

В 23:07 ПС сообщили о повторных целях.

Скоростные цели в Киевской и Полтавской областях,
– предупредили там.

В Киеве слышали второй взрыв.

23:02, 05 августа

В Киеве слышали взрыв

В 22:59 Воздушные Силы предупредили о скоростной цели в направлении Киевской области.

В голове в Киеве прогремел взрыв.

Автор: Софія Рожик