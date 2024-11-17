В Киеве раздался взрыв: там работает ПВО

Россия атаковала Киев ракетами. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на столицу летит крылатая ракета.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 05:38, на Киевщине – в 2:15 17 ноября. 24 Канал пишет, что оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе, также подняли в небо по меньшей мере 7 бортов Ту-95МС.

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Что известно о взрывах в Киеве

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 6:25 предупредили о крылатой ракете, которая летит на Киев.

Суспильне сообщило о взрыве ориентировочно в 6:27 17 ноября.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– рассказали в Киевской городской военной администрации.

Мониторы предупредили о повторном пуске "Циркона".

Кстати, людей предупредили, что враг запустил по Украине "Калибры", "Ониксы", баллистические цели и "Шахеды".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ракет много. Он призвал людей быть в безопасных местах. В частности, спасти может правило двух стен или укрытия.