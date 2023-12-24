В Кременчуге в квартире взорвалась граната: жителя доставили в больницу
Источник:Полиция Полтавщины
В одной из многоэтажек Кременчуга на Полтавщине поздно вечером раздался взрыв. На место оперативно прибыли правоохранители для установки деталей инцидента.
Стало известно, что в доме сдетонировала граната. Полиция уже открыла производство по факту незаконного обращения с оружием.
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Взрыв на Полтавщине
Вечером 23 декабря около 22:50 в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Молодежный в Кременчуге произошел взрыв. Уведомление об инциденте поступило в полицию от местных жителей.
На осмотр в больницу доставили жителя квартиры, 1968 года рождения. В ходе следственных действий правоохранители установили, что в помещении взорвался боеприпас. В это время внутри квартиры находилась местная жительница – она не пострадала.
По одной из версий следователей, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения. Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование,
– рассказал начальник районного управления полиции Александр Холондович.
По данному факту следователи возбудили уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следственные действия продолжаются.
Другие случаи взрыва гранаты
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- Также несколько дней до этого подрыв гранаты стало известно в Кропивницком. Правоохранители задержали лицо, совершившее это. Пострадавших нет.
- Днем 15 декабря стало известно, что в Закарпатье депутат взорвал гранаты в помещении сельского совета прямо во время сессии. Все, что известно о трагедии – собрал 24 Канал по ссылке.