В Кременчуге в квартире взорвалась граната: жителя доставили в больницу

В одной из многоэтажек Кременчуга на Полтавщине поздно вечером раздался взрыв. На место оперативно прибыли правоохранители для установки деталей инцидента.

Стало известно, что в доме сдетонировала граната. Полиция уже открыла производство по факту незаконного обращения с оружием.

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Взрыв на Полтавщине

Вечером 23 декабря около 22:50 в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Молодежный в Кременчуге произошел взрыв. Уведомление об инциденте поступило в полицию от местных жителей.

На осмотр в больницу доставили жителя квартиры, 1968 года рождения. В ходе следственных действий правоохранители установили, что в помещении взорвался боеприпас. В это время внутри квартиры находилась местная жительница – она не пострадала.

По одной из версий следователей, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения. Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование,

– рассказал начальник районного управления полиции Александр Холондович.

Взрыв гранаты устроил кутерьму в квартире / полиция Полтавской области

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следственные действия продолжаются.

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