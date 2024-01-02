В Кривом Роге раздался взрыв: оккупанты запускали ракету из авиации
В Кривом Роге 2 декабря в обед прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Российские оккупанты запустили ракету из авиации.
Об угрозе и активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении сообщали в воздушных силах.
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"Ситуация по активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении не изменилась. В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – говорилось в сообщении.
Впоследствии командование предупредило о пусках ракет в направлении Кропивницкого.
Воздушная тревога в регионе объявляли в 15:30, об отбое известили уже в 15:54.
Есть ли прилет
Официально о прилете или сбыте ракеты данных не было. Скорее всего, силам противовоздушной обороны удалось сбить враждебную цель. Взрыв раздался за пределами города.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул у себя в телеграмме подтвердил, что взрыв был, но деталей разглашать не стал.
"О взрыве. Без деталей, но главное без потерь", - коротко написал Вилкул.
Обстрелы Украины: последние новости
- Российские оккупанты утром 2 января совершили массированный ракетный обстрел мирных городов Украины. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура в Киеве и Харькове, есть погибшие и пострадавшие.
- Террористы запустили 10 ракет типа "Кинжал". Все гиперзвуковые вражеские цели успешно сбила украинская противовоздушная оборона. Также враг применил 70 ракет Х-59 и Х-101, и 3 "Калибра". Подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей.
- В Воздушных силах сообщили, что враг повторил массированную атаку, как 29 декабря. В то же время обстрел имел определенные особенности, в частности, крылатые ракеты не летели на этот раз по прямой, а заходили по разным направлениям, чтобы запутать нашу систему противовоздушной обороны.