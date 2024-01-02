В Кривом Роге раздался взрыв: оккупанты запускали ракету из авиации

В Кривом Роге 2 декабря в обед прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Российские оккупанты запустили ракету из авиации.

Об угрозе и активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении сообщали в воздушных силах.

Смотрите также ПВО – топ: Украина отразила самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку

"Ситуация по активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении не изменилась. В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – говорилось в сообщении.

Впоследствии командование предупредило о пусках ракет в направлении Кропивницкого.

Воздушная тревога в регионе объявляли в 15:30, об отбое известили уже в 15:54.

Есть ли прилет

Официально о прилете или сбыте ракеты данных не было. Скорее всего, силам противовоздушной обороны удалось сбить враждебную цель. Взрыв раздался за пределами города.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул у себя в телеграмме подтвердил, что взрыв был, но деталей разглашать не стал.

"О взрыве. Без деталей, но главное без потерь", - коротко написал Вилкул.

Обстрелы Украины: последние новости