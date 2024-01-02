В Кривом Роге раздался взрыв: оккупанты запускали ракету из авиации

2 января 2024, 16:33
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В Кривом Роге 2 декабря в обед прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Российские оккупанты запустили ракету из авиации.

Об угрозе и активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении сообщали в воздушных силах.

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"Ситуация по активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении не изменилась. В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – говорилось в сообщении.

Впоследствии командование предупредило о пусках ракет в направлении Кропивницкого.

Воздушная тревога в регионе объявляли в 15:30, об отбое известили уже в 15:54.

Есть ли прилет

Официально о прилете или сбыте ракеты данных не было. Скорее всего, силам противовоздушной обороны удалось сбить враждебную цель. Взрыв раздался за пределами города.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул у себя в телеграмме подтвердил, что взрыв был, но деталей разглашать не стал.

"О взрыве. Без деталей, но главное без потерь", - коротко написал Вилкул.

Обстрелы Украины: последние новости

  • Российские оккупанты утром 2 января совершили массированный ракетный обстрел мирных городов Украины. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура в Киеве и Харькове, есть погибшие и пострадавшие.
  • Террористы запустили 10 ракет типа "Кинжал". Все гиперзвуковые вражеские цели успешно сбила украинская противовоздушная оборона. Также враг применил 70 ракет Х-59 и Х-101, и 3 "Калибра". Подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей.
  • В Воздушных силах сообщили, что враг повторил массированную атаку, как 29 декабря. В то же время обстрел имел определенные особенности, в частности, крылатые ракеты не летели на этот раз по прямой, а заходили по разным направлениям, чтобы запутать нашу систему противовоздушной обороны.

Автор: Анастасія Лукашевська