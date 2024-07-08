Взрыв в Кривом Роге: оккупанты бьют баллистикой из Крыма

Утром 8 июля в Кривом Роге прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистикой.

Воздушная тревога была объявлена за несколько минут до взрыва. Отмечается, что россияне выпустили ракеты из Крыма.

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Взрыв в Кривом Роге

Около 9:54 в Кривом Роге прогремел громкий взрыв. За десять минут до этого Воздушные силы написали об угрозе ударов баллистикой из Крыма. Вскоре мониторы сообщили о пусках "Искандеров" из Крыма.

Уже в 10:02 мониторинговые каналы снова предупредили о пусках баллистики на Кривой Рог.

В то же время зафиксированы ракеты и в других областях. Практически одновременно в ВСУ предупредили о ракетах в Черниговской и Николаевской областях. Последние направлялись курсом на Кропивницкий – там раздавались взрывы. К тому же россияне снова подняли в небо МиГ-31К, а также зафиксирован взлет Ту-22м3 с Шайковки.

Отметим, что ночью враг выпустил по Украине 6 ракет – 4 Х-101 с самолетов Ту-95МС воздушного пространства Саратовской области и 2 баллистические ракеты "Искандер-М". Противовоздушная оборона ликвидировала 3 из 4 ракет Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.